Verizon выпустил обновление с эффектами "боке" для Samsung Galaxy S8

Крупный американский оператор Verizon выпустил обновление для смартфона Samsung Galaxy S8. Теперь прошивка версии NMF26X.N950USQU3BRA5 позволит пользователям создавать новые эффекты при загрузке девайса, а также добавлены инновационные настройки для эффекта «боке».

Разработчики акцентировали внимание на том, что были исправлены ошибки в системе определения сим-карты от Verizon. Сообщалось, что ранее владельцы Samsung Galaxy S8 жаловались на невозможность диагностики и определения новых версий сим-карт от мобильного оператора. Помимо устранения проблемы, были добавлены новые настройки для эффекта «боке» в камере. Имея двойную оптическую систему, смартфон теперь сможет делать размытие на цифровом, программном и оптическом уровнях. Небольшое обновление позволило также делать размытие при использовании фокуса и масштабирования фото.

При этом, в конфигурации для широкоугольных камер, данное нововведение не распространяется. Для того чтобы установить новинку от Verizon, необходимо перейти в настройки, поставить галочку на «автоматическое обновление системы» и проследить, чтобы была прошивка версии NMF26X.N950USQU3BRA5.