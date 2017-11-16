В Telegram тестируют возможность группировать каналы в "новостную ленту"

Компания Telegram разрабатывает возможность группировать отдельные каналы мессенджера в подобие "новостной ленты". Такая информацию опубликовал канал Telegram Beta.

Новая опция в тестовом режиме уже добавлена в бета-версию клиента для macOS. Пользователи смогут разместить необходимые информационные каналы в папку "Feed", которая размещена отдельно от основного списка контактов. Можно также отключить уведомления от этой группы и заходить туда лишь при наличии желания или необходимости.

Кроме этого, сотрудники Telegram также испытывают опцию текстового редактора в приложении macOS для рабочего стола. Предполагается, что она также позволит выделять текст различными шрифтами и размещать ссылки в текстовые элементы. Дата окончания тестирования и официального апдейта пока не сообщается.