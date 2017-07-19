Глава RT360 Чижиков поделился опытом панорамной съемки

Эдуард Чижиков, руководитель проекта RT360, поделился опытом использования особенностей панорамной съемки на 360 градусов. Его советы попали в подборку издания Immersive Shooter.

Специалист высказал свои мысли о том, в каких случаях будет наиболее уместно создание сюжетов в формате виртуальной реальности. По его мнению, прежде всего нужно фиксировать особенные места, которые аудитория не сможет посетить самостоятельно. Такими могут быть, к примеру, космические просторы.

Помимо это запечатлеть стоит действия или события, которые многие люди опасаются испытывать вживую. Этот пункт актуален для экстремальных видов спорта. Эдуард Чижиков подчеркнул, что подобная съёмка позволяет пользователям от первого лица вжиться в недоступные им роли.

Стоит также фиксировать спортивные мероприятия. Панорамная запись позволит создать поклоннику спорта эффект живого присутствия без необходимости личного посещения. Технологии ВР также пригодятся при создании произведений современного искусства или интерактивных занятий по учебным дисциплинам.