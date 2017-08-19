Смонтированный в Леобласти радиотелескоп повысит точность ситемы ГЛОНАСС

13-метровый радиотелеском, который 31 января смонтирован в Ленинградской области, повысит точность системы навигации ГЛОНАСС. Об этом объявил АлександрИпатов, руководитель Института прикладной астрономии РАН.

Сотрудники учреждения уже закончили установку устройства на опоры в обсерватории "Светлое". Теперь им предтоит оснастить его различным оборудованием и прикрепить аппаратуру для приема. По словам Александра Ипатова, первое испытание телескопа должно состояться будущей осенью. На его строительство в общем выделили 600 миллионов рублей из федеральных средств.

Телескоп в "Светлом" будет уже третьим элементом своего класса в системе координатно-временного обеспечения "Квазар". В процессе запуска его синхронизируют с аналогичными комплексами в бурятской обсерватории "Бадары" и "Зеленочукской" в Карачеево-Черкесии.