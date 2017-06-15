Изучая обтекание цилиндра водой французские физики открыли новый тип ямок

Французские физики изучали обтекание цилиндра водой и обнаружили новый тип ямок. Об своем открытии они написали в журнале Physical Review Fluids.

Объектом изучения специалистов стала эрозия песчаного дна речек. Они определили, что при достаточной скорости течения потоки отрывают от дна отдельные песчинки, пересиливая силу трения. Такое явление возникает при превышении критического значения на грани песчаных масс и воды. В этот момент состояние песка переходит из "жидкого" в "твердое", что создает дополнительные сложности при изучении.

Ученые обратили внимание, что если в песок на дне поместить объект сложной формы - это спровоцирует различные нелинейные процессы. Их результатом станет появление вихрей, образующих причудливые выемки. Исследователи провели эксперимент, в котором зафиксировали влияние цилиндрической формы на эрозию. На дно ёмкости с водой они поместили маленький стеклянные шарики, имитирующие песок, и закрепили на магнитах несколько разных цилиндров. При помощи лопатного колеса жидкость двигалась, перемещая особые частицы. Их скорость измерялась лазером. Было доказано, что при достижения критической скорости вокруг цилиндрического объекта появлялась подковообразная яма. Их было несколько, если показатели приравнивались к критическим.