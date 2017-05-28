В Пермском крае продемонстрировали уникальную бурильную установку

31 января сотрудники Пермского НИТИ продемонстрировали уникальную бурильную установку для подземных работ, не имеющую заграничных аналогов. Презентация состоялась в Березниках на руднике предприятия "Еврохим - Усольский калийный комбинат".

Главный конструктор научно-исследовательского технического института Данил Адилов сообщил журналистам, что разработанный апарат превышает существующие установки по многим показателям, включая дешевизну. Он имеет относительно небольшие для подобной мощности размеры и способен перемещаться на певмоколосных шасси, что делает машину необычайно мобильной. По словам Данила Адилова, компания заказала у создателей один экземпляр, который будут тестировать в реальных рабочих условиях.

Согласно предоставленной информации, техника разработана для бурения технологических шпуров и скважин до 50 метров в глубину в тех местах, которые представляют угрозу из-за высокой концентрации пыли и метана. Машина способна работать как от дизельного привода, так и питаясь электроэнергией из розетки.