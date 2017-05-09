Instagram позволит публиковать посты по таймеру

В Instagram появилась самая ожидаемая для бизнеса функция. Так, теперь соцсеть позволяет публиковать компаниям посты по таймеру, заранее добавляя их в очередь.

Как стало известно, воспользоваться обновлением могут все бизнес-пользователи, а также владельцы аккаунтов компаний и предприятий. В приложении появились черновики, в которые пользователи могут добавлять посты и заранее планировать их публикацию. Отмечается, что обновление никак не распространяется на коммерческие обновления.

Как известно, ранее Instagram мог сообщить пользователю, что ему следует выложить пост по расписанию, теперь же соцсеть может делать это самостоятельно. Представители соцсети сообщили, что данное обновление позволит перейти от старой платформы API к новой Instagram Graph API, благодаря которой можно будет получать расширенную статистику по аккаунту пользователя.