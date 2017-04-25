Резидент бизнес-инкубатора нашел способ избавиться от "черного неба" в Красноярске

В Красноярске новый резидент бизнес-инкубатора нашел способ избавиться от промышленных выбросов, создающих эффект "черного неба". Так уведомили в пресс-службе КРИТБИ.

Специалисты предлагают использовать "мокрую" технологию очистки газовых отходов. Этот способ предусматривает 99% эффективность улавливание неорганических частиц пыли и других вредных элементов при низких затратах. Оборудование можно применять на горно-металургических, машиностроительных, химических, теплоэнергетических, цементных и асфальтовых предприятиях. Одну из установок уже монтируют на одном из предприятий в северной части региона.

Константин Дружинин, возглавляющий проект, утверждает, что можно изготовить систему очистки любой конфигурации и производительности, ориентируясь на планировку помещений объекта. Дополнительными положительными характеристики очистительных установок он называет износостойкость, устойчивость высоких температур и относительная неприхотливость к качеству орошающих жидкостей. Сейчас представители КРИТБИ ищут клиентов для вывода разработки на рынок.