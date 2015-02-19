В начале 2018 года на вооружение армии России примут новый танк Т-90М

В ближайшие месяцы 2018 года на вооружение российской армии должны принять новый танк модели Т-90М. Так заявили в пресс-службе предприятия "Уралвогонзавод".

Согласно информации от производителя, первая поставка позволит военным перевооружить танковый батальон. Таким образом, партия будет насчитывать не менее 31 единицы бронетехники. В дальнейшем государственная программа предусматривает постоянную закупку Т-90М до конца срока действия документа в объемах, которые предстоит определять заказчику.

В научно-производственной корпорации добавили, что в сейчас танк находится в режиме испытаний по графику Министерства обороны. Он отличается от предшественников модернизированным башенным модулем, автоматизированной системой управления огнем и мощной 125-миллиметровой пушкой. Отдельно установлен также автоматическое сопровождение целей при помощи режима тепловизора. Уровень защиты также повысился за счет динамических модулей и электромагнитному антиминному комплексу.