Магнитные нанокластеры дали искусственным синапсам пластичность

В научном журнале опубликовали статью, в которой описывается работа специалистов по разработке искусственного синапсиса, принцип которого построен на джозефсоновском переходе. Он способен имитировать синаптическую пластичность. Энергия, которая тратится для прохождения сигнала через такой синапс и частота передачи сигнала в таком синапсе порядком выше, чем у синапсов в мозге человека.

Популярность искусственных нейросетей с каждым днем растет. Они применяются для имитации работы нейронов в живых организмах. Первоначальное их использование было обозначено только на классических компьютерах. По истечении нескольких лет, многие компании, такие как IBM и Intel, стали заниматься выпуском нейроморфных чипов, которые более схожи на реальный массив нейронов. Американскими исследователями из Национального института стандартов и технологий США был создан новый искусственный синапс, который на порядок выше синапса в человеческом мозге. В основу лег эффект Джозефсона. Специалистами реализована синаптическая пластичность благодаря смене ориентации частиц. По мнению ученых, даже учитывая все энергозатраты на охлаждение и создание внешнего поля, созданный ими синапс, будет превосходить человеческий.