"Альфа-банк" испытывает в отделениях систему анализа эмоций клиентов

"Альфа-банк" в своих отделениях испытывает систему анализа эмоций клиентов. Об этом представители организации объявили 30 января.

Анатолий Петров, руководитель R&D отдела блока "Информационные технологии", рассказал СМИ, что проявление эмоций посетителей фиксируется на камеру. Записывающее устройство замечает вошедшего и начинает следить за ним. Во время процесса обслуживания оригинальные алгоритмы банка оценивают восприятие клиентами оказываемых услуг. Окончательная оценка рассчитывается при помощи модели интегральной оценки эмоций, разработанной специально для предприятия.

Анатолий Петров утверждает, что во время разработки концепции сотрудники сравнили между собой решения, доступные для реализации. После окончания теста они смогут выявить и устранить все риски новых технологий, а также набраться опыта в работе с ними. Кроме того, появятся данные для анализа.