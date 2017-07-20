Россия разрабатывает самую длинную сверхпроводящую кабельную линию

В 2010 году стартовал Национальный проект,который подразумевает вывод самой длинной сверхпроводящей кабельной линии.

По запланированным данным, ее длинна составит 2,5 километра, а напряжение 20 киловольт. В реальную эксплуатацию ее планируют вывести в 2020 году. До этого самая длинная линия была разработана в Германии в 2014 году. Ее напряжение рассчитано на 10 киловольт, длинна 1000 метров.

Российская компания ФСК ЕЭС использовали сверхпроводник с критической температурой -165 градусов по Цельсию.

Температура кипящего азота в два раза больше, нужной температуры для охлаждения проводника. Поэтому решили применять именно его.

Другие проводникам для охлаждения необходим жидкий гелий, а это на много бюджетное.

После открытия высокотемпературных сверхпроводников, стало выгодно использовать сверхпроводящие линии. Обычно используют высоковольтные линии электропередачи, и возникающие проблемы и потери электроэнергии неизбежны.

Государственная сверхпроводниковая ЛЭП, в Санкт-Петербурге, будет служить для соединения двух 330-киловольтных сравнительно крупных подстанций.