Google оформили сделку о сотрудничестве с HTC на $1,1 млрд

Американская корпорация Google завершила оформление сделки о сотрудничестве с тайваньской компанией HTC на 1,1 миллиарда долларов. Такое объявление пресс-служба Google разместила на своем сайте.

Договоренности предусматривают, что 2 тысячи сотрудников HTC начнут трудиться под руководством предприятия из США. Это количество составляет примерно пятую часть всех людей, работающих в HTC. Они займутся разработкой портативных устройств, в том числе - смартфонами Google Pixel. В пресс-релизе представители Google подчеркнули, что рады приветствовать в своем составе "талантливую команду".

Американцы же переведут на счет разработчиков из Тайваня упомянутую выше сумму в качестве оплаты прав на дизайн смартфонов, созданных брендом. Как сообщает издание TechCrunch, HTC планирует вложить немалую часть этих финансовых ресурсов в дальнейшее усовершенствование технологий дополненной реальности. Приоритет будет отдан выпуску VR-очков.