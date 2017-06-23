Возможно iPhone SE 2 выйдет не в этом году

В социальных сетях поднялись слухи о выпуске компанией Apple в свет нового бюджетного iPhone SE 2. По предварительным данным, смартфон должен был быть безрамочный, со стеклянной задней крышкой и функцией беспроводной зарядки.

Аналитик Минг-Чжи Куо утверждает, что компания Apple с трудом выпустила в том году три смартфона,а на iPhone SE 2 у них просто не хватит средств и ресурсов на полноценное создание телефона, и возможно он станет доступным "алюминиевым" аналогом. Он считает, что у фирмы есть ряд внутренних проблем, и выпуск телефона сейчас, ни к чему.

Также у аналитика сложилось мнение, что у бюджетного смартфона не должна поддерживаться Функция беспроводного зарядного.

Не исключается факт, того что iPhone может не выпустят вообще.