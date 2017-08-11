Математики из Португалии доказали нарушение принципа причинности в черных дырах

Португальские математики сумели доказать, что в черных дырах нарушается принцип причинности. Свои результаты они опубликовали в издании APS Phusics.

В класической механике одной из аксиом считается тот факт, что будущее всегда предопределено событиями из прошлого. Среди физиков даже существует своеобразная метафора о демоне Лапласе, абсолютном разуме, достоверно определяющем грядущие событие имея всю информацию о текущем состоянии Вселенной.

Однако сотрудники Лиссабонского университета под руководством Витора Кардосо математическим путем выявили, что это физическое и философское правило может не действовать в некоторых зонах внутр интенсивно заряженных черных дыр. Они создали свою теорию на примере Вселенной, ускоренно расширяющейся под действием темной энергии. Специалисты пришли к выводу, что достаточно мощный электрический заряд позволит отталкиваюнию одноименных зарядов вместе с воздействием темной энергии противиться гравитационной силе. Это явление может создать область, где будущее не так сильно зависит от прошлого.