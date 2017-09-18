Китайские конструкторы создают сверхзвуковой биплан

В Китае конструкторы приступили к созданию сверхзвукового пассажирского биплана. О своих планах они написали в журнале Science China.

Разработчики предполагают, что нижние крылья должны иметь большую площадь, по сравнению с верхними. При этом размах пар должен быть относительно небольшим. Так называемая "этажерка", изобретенная в период зарождения авиации конструкция, поможет добиться большого внутреннего объёма и обеспечить машине высокое лобовое сопротивление.

Согласно расчетам, гиперзвуковые скорости будут достигаться за счет образования на нижних крыльях ударных волн, которые характеризируются скачками высокого давления, плотности, скорости воздушных потоков и температурного режима. Верхние смогут опираться на эти волны, что образует большую подъемную силу. Такое решение позволит самолетам уменьшить расход топлива. Китайцы уже создали и протестировали опытную модель биплана. Испытания доказали, что его строение лучше приспособлено к движению на скорости выше звуковой, чем монопланы.