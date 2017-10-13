В Москве сформировали первое в России энергетическое кольцо надежности

30 января в Москве с открытием высоковольтной подстанции "Белорусская" сформировано первое в России энергетическое кольцо надежности в 220 кВ. Об этом во время церемонии заявил мэр Сергей Собянин.

Глава столицы посетили объект, расположенный на Ходынском поле, чтобы лично отметить его открытие. В своей речи он заявил, что теперь замкнулось энергокольцо из 12 высокотехнологичных подстанций современного образца. Система позволила городу достичь рекордных энергомощностей. Высокие показатели обеспечат москвичам быстрое и надежное подключение к источникам электричества.

Новая подстанция будет питать потребителей в Северном и Центральном АО Москвы. Среди прочего, электроэнергия будет поставляться в клиническую больницу им. Боткина и Детскую клиническую больницу им. Филатова. Создатели сообщают, что уровень автоматизации комплекса делает возможным управление всего одним диспетчером.