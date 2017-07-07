Компаниям из ОАЭ поможет набрать персонал российский "Робот Вера"

Российский "Робот Вера" в скором времени поможет компаниям из ОАЭ набрать персонал. Такую новость рассказали в Фонде развития интернет-инициатив.

Разработка искусственного интеллекта принадлежит стартапу Stafory. Роботический рекрутер на AI впервые сожет заняться подбором сотрудников в столь крупных масштабах. Согласно планам, "Робот Вера" выберет около 25 тысяч человек для различных предприятий Арабских Эмиратов. После своеобразного тестирования в Дубаях, его планируют вывести на рынки других государств. В проекте также примет участие холдинг Arloid Group.

В ФРИИ сообщили, что за время создания выделили Stafory порядка 67 миллионов рублей в качестве инвестиций. "Робот Вера" работает в российских и международных компаниях с конца 2016 года. За год количество участников программы выросло до 300. Клиентами Stafory в России стали учреждения "МТС", "Ростелеком" и "Ашан". В 2017-м ежемесячный доход от "Робота Веры" превышала 36 миллионов рублей.