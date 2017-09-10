Apple сокращает производство iPhone X ровно в два раза

Предновогодние продажи iPhone X не оправдали надежды и планы компании Apple. В связи с этим, планируемые на продажу за 1-й квартал 2018 года 40 млн экземпляров, снизилось до 20 млн.

Всех, кто поставлял комплектующие для данной модели уведомили о снижении производства iPhone X ровно в два раза за первый квартал 2018 года. Причина такого решения – это низкие показатели продаж на рынках США, Европы и Китая. Планируемый выпуск более бюджетных моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus, претерпевать изменений не станут.

Презентация флагмана произошла 12 сентября и уже с 3 ноября модель поступила в широкое пользование. Однако покупатели часто жаловались на недоработки в модели. Например неожиданное появление полос на экране, звук щелчка, когда сжимаешь корпус, частая перезагрузка смартфона моментально после включения.