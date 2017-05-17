Для нелегальных смартфонов готовят черные списки

Для предотвращения ввоза в страну пиратских телефонов Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила внедрение в России регистрацию мобильных аппаратов по IMEI-номерам. Ассоциация внесла предложение о внесении в черный список или блокировку телефонов которые были украдены или нелегально завезены.

На бесплатной основе разрешается ввезти только один аппарат за год. Второй обойдется в 20 долларов, следующие - в 30 дол. Нелегальные устройства больше всего распространены среди китайских смартфонов. К устройствам, подлежащим регистрации будут относиться: планшеты, охранные сигнализации, роутеры, планшеты, мобильные телефоны. Планируется запрет на продажу устройств, которые не будут иметь IMEI. Ассоциация выдвинула предложение о создании единого реестра кодов, где будут разделяться по категориям: черный, белый и серый списки. Россвязь считает что такой подход является приемлемым для борьбы с черными аппаратами. Концепция разделения на списки, приобрела широкое применение в мире и имеет тенденцию к положительному развитию.