Блогер взломал сайт Рособрнадзора‍ и скачал с него данные о 14 млн выпускниках

Блогер сайта "Хабрахабра", который использует ник NoraQ, взломал официальный сайт Рособрнадзора и скачал с него данные о 14 миллионах выпускников России. "Ветхим" местом оказался сервис проверки подлинности дипломов.

Недавно стало известно о блогере, который решил проверить, насколько хорошую защиту имеет сайт Рособрнадзора от хакерских атак. По его словам, этот портал имел "проплешину" в базе, которая содержит информацию о миллионах выпускников. Блогер выявил этот недочет и смог пробраться к личной информации, которая содержала информацию о паспортных данных, ИНН и т.д. Он скачал ее себе на электронное устройство и сообщил об этом представителям ведомства.

Блогер сооббщил в Рособрнадзор, что не собирается использовать информацию в недобрых целях, и лишь хотел указать на недочет. Пока что в ведомстве не дают комметариев по этому поводу.