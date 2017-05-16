В Пулково запустят новую систему для наблюдения за самолетами

В апреле 2018 года в петербургском аэропорту Пулково появится новый многопозиционный сервис для наблюдения за воздушным движением самолетов. Система под названием «Альманах» будет произведена концерном воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

Как сообщили в концерне «Алмаз-Алтей», новую систему уже начали испытывать. Сейчас ее запустили в тестовом режиме. «Альманах» впервые продемонстрировали на показе авиакосмических разработок и техники «МАКС-2017».

Создатели системы решили начать ее внедрение в Петербурге, в аэропорту Пулково. Новая программа «Альманах» объединяет в себе приемные и передающие станции. При помощи получаемой информации система определяет высоту и координаты, используя не только «входящие» сигналы, но и «исходящие», анализируя скорость их возвращения.

Помимо этого, система «Альманах» контролирует не десятки, а сотни объектов, расположенных в анализируемой территории. Программа способна «увидеть» даже самые небольшие по размерам беспилотники, которые летят даже на расстоянии 20 километров.