Apple сократит поставки iPhone X из-за низких продаж

В компании Apple приняли решение о сокращении поставок iPhone X практически в два раза. Зато увеличат поставки более дешевых моделей.

Производство iPhone X будут сокращать, так как фактические продажи абсолютно не отвечали планируемым. В новогодние праздники оказались провальными. Жители США, Китая и Европы без особого энтузиазма приобретали модели iPhone X. Компания уже оповестила поставщиков о том, что будет сокращать производство в два раза. Поменялись и планы на первый квартал 2018 года. Если раньше планировалось продать 40 миллионов экземпляров модели, то сейчас план стоит в 20 миллионов.

Apple сделает акцент на производстве iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, которые в разы дешевле флагмана. Планка по выпуску таких моделей стоит в 30 миллионов за три месяца 2018 года.