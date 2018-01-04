Пресса обвинила Intel в утаивании данных об уязвимости

Корпорация Intel уведомила об уязвимости процессоров Meltdown и Spectre китайских партнеров прежде чем правительство США.

По данным авторитетного издания информация дошла с опозданием на несколько недель. Уполномоченное лицо компании объяснил изданию, что одновременно уведомить всех не удалось из-за утечки информации. Про проблемы с процессорами всем стало известно 3 января – это ровно за неделю до объявления компанией о своем открытии.

Со стороны СМИ, на компанию посыпались негативные отзывы. Мол все это чушь и не правда. Так как, на сколько известно журналистам, корпорация знала о проблемах с лета 2017 и даже не попыталась уведомить об этом власти США.