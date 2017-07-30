С разрешения Илона Маска в игру Borderlands добавят его огнемет

Изобретатель Илон Маск разрешил добавить в компьютерную игру Borderlands его новый огнемет. Это подтверждает его диалог в социальной сети с основателем игры.

У Илона Маска спрашивали разрешение на добавление изобретения как оружия в игру, на что Маск дал свое согласие, а значит всех геймеров ожидает что-то новенькое. В успехе новинки нет сомнения, так как принцип игры, подразумевает применение аналогичного оружия. В задачу программистов входит максимально точная передача структуры огнемета в игру. Такой огнемет можно купить не более чем за полтысячи долларов, на данный момент он полностью готов к заказу. Поставка наладится ближе к весне. Огнемет позиционируется как отличное средство от зомби апокалипсиса. В случае выявления его неэффективности, Маск пообещал возврат денег покупателю.