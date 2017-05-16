В Домодедово начнут применять технологию распознавания лиц пассажиров

Авиакомпания S7 Airlines решила начать применение технологии распознавания лиц пассажиров в аэропорту Домодедово. Система «face recognition» будет внедрена для пассажиров бизнес-класса.

Как стало известно, пассажиры, которые будут вылетать из московского аэропорта Домодедово, пользуясь услугами бизнес-класса, смогут первыми оценить преимущества технологии распознавая лиц. В бизнес-залах будут размещены специальные планшеты с «компьютерным зрением».

Для начала пользования сервисом с распознавание лиц, пассажирам необходимо пройти сканирование через планшеты зала. После этого, программа «запомнит» клиента, установит он нем необходимые данные.

При помощи программы пассажиры смогут сразу же узнавать необходимую информацию о рейсах. Также система сможет оповещать клиентов, которые забыли о рейсе и не покинули бизнес-зал вовремя.

Технология уже прошла испытания на работниках авиакомпании, внедряющей систему в работу Домодедово. В 2017 году работники компании прошли сканирование у входа в офис. По итогам, система смогла распознавать лица сотрудников с точностью в 90%.