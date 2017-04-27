Покупатели секс-роботов смогут развлекаться с любой порноактрисой‍ CamSoda

Компания по производству секс-игрушек RealDolls предоставляет своим покупателям уникальную возможность развлечься с любой порноактрисой, которая работает с крупным порносайтом CamSoda. Связь будет происходить в реальном времени, объект вожделения покупателя будет выполнять действия через девайс внутри робота.

Корпорация RealDolls сделала яркое заявление, которое скорее всего пнравится многим из ее постоянных покупателей. Совместно с учредятелями сайта CamSoda она запускает проект, в ходе которого клиенты смогут в реальном времени заняться виртуальным сексом с любой порноактрисой, которая также сотрудничает с сайтом. Возможностью смогут воспользоваться те, кто купит любого секс-робота, выпущенного фирмой. Самая дешевая модель развлечения подобного вида составляет 2 тысячи долларов, самая дорогая - 12 тысяч.

В течение какого-то времени после покупки клиент может указать, с кем из порнозвездд он хочет вступить в виртуальную половую связь, подключив свой смартфон к девайсу для полной активации функции.