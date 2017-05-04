Россия выделит на киберспорт 500 млн рублей

В ближайшие полтора года, в России активно будет развиваться киберспорт. Для программы развития, государство выделит порядка полумиллиарда рублей.

В понедельник совместными усилиями была запущена программа быстрого развития для IT-бизнеса сроком на три месяца. Первый этап будет включать в себя поиск напарников для игр, технологии обработки и анализа данных о поведении геймеров, где и как будут проводиться турниры, сервисы для обработки авторитетных мнений и их окружений, шопы и маркетплейсы скаутинг игроков. У всех, у кого получится пройти отбор в программу, смогут побороться за 5 млн рублей. Помимо этого, для участников будет открыт доступ к пользователям и консультантам самой быстрорастущей киберорганизации СНГ – М19. Заявки может подать любой желающий до 28 февраля. Стартуют участники с 7 июня.

Игровой рынок развивается с молниеносной быстротой. Его размеры в 2017 году достигли 109 млрд дол. Сам киберспорт насчитывает приблизительно 1 млрд дол. Численность геймеров по всему миру приравнивается к 2 млрд. человек.