Арктические спасательные работы будут выполнять с помощью дронов

В РФ рассматривается вариант создания роботизированной системы, для проведения спасательных работ в Арктике с помощью дронов.

Первое поступление аппаратов планируется на 2021 год. МЧС России и исследователи из Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики уже занимаются разработкой группы роботов для проведения спасательных работ. Местом дислокации для дронов, станет Арктика. Так как проведение спасательных операций в Арктике очень затруднено для человеческих ресурсов, а изучение этой стороны света только набирает обороты, то создание спасателей-роботов, это очень полезная и необходимая вещь для спасения человеческих жизней. Принцип системы будет построен на искусственном интеллекте, который в реальном времени может корректировать работу роботов, но тем не менее искусственным интеллектом будет руководить человек. В экстренных случаях искусственный интеллект, может переключать основную работу на себя. В планах использование двух видов дронов: наземных и воздушных. Все вопросы по конструированию и методам передвижения, еще находятся в разработке. По земле роботы смогут передвигаться с помощью гусениц или шнекоторного хода. По воздуху – квадрокоптерная схема или винтовая. Способ доставки выбрали десантный, где после разведывательных операций, начнутся спасательные. Так, одним роботом можно будет доставить до 20 человек в безопасное место.