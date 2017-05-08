App Store вдвое превосходит Google Play по доходам

В последнем квартале 2017 года App Store вдвое превзошел Google Play по количеству доходов. Такие данные обнародовали представители аналитической компании App Annie.

За четвертый квартал общее число загруженных приложений составило 27 миллиардов. 19 миллиардов пришлось на долю пользователей Google Play и лишь 8 миллиардов - App Store. Эксперты утверждают, что сервисами начинают пользоваться много новых клиентов из развивающихся стран.

Согласно статистике, владельцы устройств на системе Android загружают приложения на 145% чаще. Однако в два раза больше обладателей электроники с iOS предпочитают платить за программное обеспечение. В связи с этим доходы App Store достигли 11,5 миллиардов долларов, тогда как Google Play заработал чуть более пяти миллиардов.

Одновременно с этим Apple прилагает усилия, чтобы их клиентами стали люди, готовые платить за качественный софт. По этой причине разработчики желают выпускать свои продукты в App Store, где вероятность получить прибыль гораздо выше.