Минпромышленности Китая сообщило о разработке армии роботов с ИИ

В Китае в скором будущем могут заняться разработкой армии человекоподобных роботов с искусственным интелектом. Об этом идет речь в отчете Министерства промышленности и информационных технологий, опубликованном 26 января.

Документ сообщает о планах развития искусственного интеллекта в течение 2018-2020 годов. Согласн правительственной программе китайская промышленность займется производством нейросетевых чипов для роботов, способных выполнять доступные человеку задачи. Подобная технология призвана, в первую очередь, помочь инвалидам. Предполагается, что до истечения указанного срока чипы установят в более 10 тысяч роботических единиц. Андроиды должны появиться в 2020 году в общем количестве более 3 тысяч.

Данные отчета свидетельствуют о том, что роботы составят лишь 7%-10% от общего колличества передовых электротехнических средств. Стоит брать в рассчёт также компьютеры автомобилей, системы "умного дома" и прочие разработки.