Эксперты: До 2020 года не стоит ожидать новых iPhone от Apple

По словам экспертов, проанализировавших заявление Минг-Чи Куо и проверивших потом некоторую информацию, до 2020 года не стоит ожидать новых iPhone от Apple. Как сообщает VladTime, причина в том, что iPhone X сохранит популярность до этого времени, и из-за этого инновационные модели не будут целью американской корпорации.

Специалисты считают этот смартфон предвестником новой эпохи девайсов, которая наступит в 2020 году. К тому времени у Apple появится множество модификаций существующих смартфонов с традиционной сменой цветовой гаммы, объёма памяти и используемого «железа». Принципиально нового ничего не будет, поскольку iPhone X создавался с приложением всех усилий, и теперь в американской корпорации надеются, что можно будет не задумываться временно о дополнительных инновациях.

Предполагается, новый смартфон от Apple появится в 2020 году. Он будет именоваться iPhone XI.