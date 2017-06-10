Facebook намерен монетизировать для стримеров видеоигры

Популярная соцсеть Facebook намерена монетизировать для стримеров видеоигры. Для этого планируется привлечь большое количество геймеров.

Американская социальная сеть Facebook в ближайшее время займется разработкой нового пилотного проекта для любителей компьютерных игр. Он предусматривает монетизацию заработанных средств под видом онлайн-трансляций стримеров в Сети. Предполагается, что таким образом социальная сеть сможет составить конкуренцию признанным лидерам по прямым трансляциям.

Известно, что геймеры смогут вести свои трансляции в Facebook через специальный встроенный плеер в стандартном качестве. Затем способ ведения стримов станет реальным для пользователей Instagram и шлема виртуальной реальности Oculus.

Как сообщают в руководстве социальной сети, пилотная программа планирует привлечь как можно больше любителей компьютерных игр для ведения онлайн-трансляций на новой платформе.