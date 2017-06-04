Valve заявила о крупном обновлении в Steam

24 января 2018 года специалисты известной компании Valve заявили о том, что планируют внести изменения в предстоящем обновлении на платформе Steam. Презентация была проведена в Барселоне.

Суть масштабного обновления, которому только предстоит выйти на Steam, заключается в том, что геймерам будет предоставлен календарь различных событий. В подобном календаре пользователи будут иметь возможность узнавать наиболее ожидаемые видеоигры, разнообразные конкурсы и соревнования.

Отмечается, что помимо этого специалисты Valve планируют изменить существующий интерфейс. При помощи новой разработки пользователи смогут намного быстрее и проще высказывать свое мнение, чем делали это ранее. Дата предстоящего обновления пока остается неизвестной. В феврале компания планируют порадовать игроков невысокими ценами на игры. Подобная акция пройдет с 15 по 19 февраля. Данная распродажа получила название «Лунный Новый год».