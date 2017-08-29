Геймер создал порно по мотивам игры "Ведьмак" при помощи нейросети

Геймер создал порно-ролик по мотивам игровой вселенной "Ведьмака" при помощи нейросети. Результат своей работы он опубликовал на ресурсе Reddit.

Пользователь смог использовать в своих целях приложение FakeDeep, в основе которой лежат алгоритмы програмного обучения. В качестве прообразов персонажей он выбрал Трисс Меригольд и Йенифер, чьи образы успешно извлек из третьей части под названием "Дикая охота".

Аудитория Reddit активно обсуждает получившийся продукт и положительно оценивает достижения поклонника серии. Большинтво заявили, что ждут от автора новых работ аналогичной жанровой направленности.

Некоторые комментаторы напомнили, что ранее FakeDeep использовался для перенесения лиц знаменитостей в порнофильмы. Так энтузиасты поместили в порнографическую ситуацию лицо актрисы Галь Гадот.