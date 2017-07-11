Разработчики пояснили, почему Google Home не рассказывает про Иисуса

Социальные сети взорвались от массовых возмущений владельцев «умных» динамиков Google Home на то, что он не рассказывает про Иисуса. Разработчики в официальном комментарии пояснили, что не вводили такую информацию в базу, поскольку у всех своё мнение об этом религиозном персонаже, как сообщает VistaNews.

Религий на Земле много, и оставлять пояснения только для Иисуса Христа авторы Google Home посчитали неправильным. Потому «умный» динамик в ответ на запрос заявляет, что вопросы вероисповедания очень сложные, и он ещё учится в них разбираться.

В ответ на это интернет-пользователи стали просить добавить в настройки профиля пункт, где можно было бы выбрать религию. Это позволит избежать в дальнейшем недовольства и споров. Такое не является выдумкой, это уже вводили, но только в социальных сетях, таких, как Facebook, но там всё проще. Разработчики Google Home на это предложение пока не дали никакого ответа.