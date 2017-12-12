Крупные венчурные фонды Кремниевой долины заинтересованы инвестициями в ICO Telegram

Крупные венчурные фондовые организации Кремниевой долины выразили заинтересованность инвестициями в ICO Telegram. Об этом стало известно изданию Financial Times.

Предприятия Kleiner Perkins Coufield & Byers, Benchmark и Sequoia Capital увидели потенциал в инвестиционном проекте Павла Дурова и могут выделить для него по 20 миллионов долларов.

Основатель мессенджера ранее заявил о проведении двух этапов ICO. Первый состоится в грядущем феврале и пройдет в закрытом режиме. Второй этап будет публичным - его организуют в марте. Для каждого из них Павел Дуров намерен привлечь по 60 миллионов долларов. Согласно планам, в конечном итоге на базе Telegram появится отдельная виртуальная экономическая система.