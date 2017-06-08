Илон Маск планирует начать торговать огнеметами

Предприниматель из США и по совместительству владелец ряда крупных корпораций Илон Маск пустил слух о том, что планирует осуществлять торговлю огнеметами на своей страничке в Twitter. Бизнесмен заявил о подобном решении после того, как объем проданных кепок от The Boring Company достиг 50 тысяч экземпляров.

Напомним, что в декабре прошлого года Маск заявил о том, что начнет торговлю огнеметами при условии, если кепки от выше упомянутой компании разойдутся тиражом в 50 тысяч штук. После чего пользователи обратили внимание на то, что на сайте boringcompany.com появился раздел «flamethrower» и при вводе пароля «flame», который позже был изменен, открывалась концепция огнемета. Спустя время Маск выступил с заявлением, что кепки уже проданы и пришло время к выполнению своих обещаний. Предварительное начало продаж ожидается этой весной, стоимость одного экземпляра будет составлять порядка 600 долларов. Предприниматель рассчитывает на то, что данный товар оценят представители детской аудитории.