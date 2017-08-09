Медведев призвал власти создать инфраструктуру для 5G-связи

Премьер-министр Российской Федерации призвал правительство подготовить инфраструктуру для запуска 5G-связи. С такой речью Дмитрий Медведев выступил на совещании о мерах расширения доступа к услугам связи.

В 2019 году в мире должны утвердить международные стандарты и радиочастоты для пятого поколения коммуникационной системы. Глава Кабмина подчеркнул, что готовить площадки для развития направления нужно уже сейчас. Он отметил, что отрасль довольно сложная и затратная, однако важная для страны.

По словам Дмитрия Медведева, в других развитых странах мобильные операторы и производители оборудования уже приступили к подготовке для перехода на формат 5G. В России некоторые предприятия также занимаются тестированием технологий. Поэтому профильным ведомостям стоит зарнее определить диапазон частот для работы новой системы.