Полноэкранный BLUBOO D5 будет стоить меньше $100

Представители компании BLUBOO анонсировали смартфон D5, который относится к полноэкранным девайсам, но попали в бюджетную категорию. Смартфон получил 5,5-дюймовый дисплей, мощное «железо» и стал прочнее Xiaomi Mi Mix 2.

Его стоимость составляет чуть менее $100. Главной изюминкой BLUBOO D5 стало прочное стекло Corning Gorilla Glass 4, а также полноэкранный дисплей. Стоит отметить, что более 90% поверхности смартфона занимает дисплей. Разработчики акцентировали внимание на том, что смартфон доступен в двух версиях сборки.

В базовой имеется лишь 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. BLUBOO D5 Pro оснащён 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Стоит отметить, что смартфон выйдет уже в феврале 2018 года, но разработчики не раскрывают всех секретов «начинки», включая процессор для смартфона или же комплектацию девайса.