В сети появилось фальшивое порно со знаменитостями

Около месяца назад сеть взорвала новая технология – приложение, в котором можно заменять лица в видеороликах. Его создатель шифрует свое имя под ником deepfakes на портале Reddit, и использует свой алгоритм для создания фальшивых порнороликов со знаменитостями.

Не так давно стало известно о новой технологии, с помощью которой любой желающий может смонтировать видео, подставив на места лиц его участников любые другие. Эту идею уже высоко оценили многие пользователи, ведь она довольно проста в использовании для тех, кто хочет ей научиться. Проблема в том, что чаще всего с помощью этого приложения создают порноролики, и для пущего интереса подставляют в него лица различных знаменитостей. От подобных действий уже пострадали некоторые звезды Запада.

Так, какое-то время назад в сети появилось видео эротического характера с известными голливудскими актрисами Эммой Уотсон, Джессикой Альбой, а также британской актрисой Дэйзи Ридли, известной многим по участию в съемках нескольких частей «Звездных войн».

Еще недавно эксперты не видели угрозы в таких действиях пользователей приложения, однако сейчас ситуация изменилась. Приложение совершенствуется и с каждым разом позволяет выпускать все более качественные ролики. Кроме того, их создатели, в основном, монтируют именно порно, тем самым пятная репутацию известных людей.