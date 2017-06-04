СМИ: На китайский Новый год в Steam состоится очередная распродажа

В Сети и СМИ появились данные о том, что 15 февраля в сервисе Steam состоится распродажа, посвященная китайскому Новому году. Однако, компания Valve, владеющая порталом, такую информацию еще не подтвердила.

Как стало известно, компания Valve намерена в очередной раз расширить аудиторию геймеров и увеличить свои доходы. Преумножить прибыль от продаж игр компания сможет благодаря сервису Steam. В нем уже 15 января может начаться распродажа, которая будет приурочена к китайскому Новому году.

Благодаря распродажам пользователи получают возможность купить игры и расширения к уже имеющимся приложениям с хорошей скидкой. Владельцы сервиса, в свою очередь, увеличивают объем продаж и преумножают число геймеров, которые потом продолжат покупать товары игровой площадки.

Согласно слухам и сообщениям от СМИ, распродажа продлится до 19 февраля. Однако, компания Valve, которой принадлежит Steam, информацию о распродажах не подтвердила. Официальных данных о скидках пока нет, так что геймеры лишь надеются, что владельцы сервиса «расщедрятся» на китайский Новый год.