Создатель Linux считает патчи безопасности Intel "мусором"

Программист и создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс считает патчи безопасности Intel "полным мусором". Об этом он рассказал в интервью изданию The Next Web.

Программист раскритиковал обновления безопасности Intel, отметив, что они являются полным и бесполезным мусором. Торвальдс также отметил, что Intel следовало бы начать бороться с самой проблемой, а не с ее симптомами.

Стоит отметить, что Intel уже оставила свой комментарий относительно высказывания создателя Linux. Разработчики отметили, что серьёзно относимся к мнению коллег по отрасли. Также, в Intel заявили, что активно взаимодействуют с создателями ПО, в том числе и с Linux.