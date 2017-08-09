Facebook создал новую единицу измерения времени

Разработчики Facebook создали новую единицу измерения времени под названием flick. Она равняется 1/705 600 000 секунды и предназначена для создания видео и фильмов.

Создателем новой единицы времени является Кристофер Хорват. Он рассказал, что по размерам flick находится где-то между микросекундой и наносекундой. Он заявил, что flick гораздо удобнее других единиц, так как во время складывания не возникает никаких сложностей.

По словам разработчика новой единицы измерения, основным предназначением flick является измерение частоты и длительности отдельных кадров. Отмечается, что flick станет особенно полезен во время создания каких-нибудь визуальных эффектов в области кинематографа.