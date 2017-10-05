Разработчик Mylistory рассказал о растущей популярности

Разработчик российской социальной сети Mylistory рассказал о растущей популярности. Точкой отсчета успеха стала регистрация аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова.

Накануне с журналистами поделился мнением о настоящем и будущем разработчик новой социальной сети Mylistory Магомед Эсханов. Программист и бизнесмен отметил, что в последнее время его электронный продукт набирает большие обороты и скоро сможет посоперничать в России с такими признанными гигантами как Instagram или Facebook.

Эсханов отметил, что точкой отсчета новой вехи в истории стартапа стала регистрация лидера Чеченской республики Рамзана Кадырова. После заведения аккаунта в Mylistory политик призвал также поступить и других своих подписчиков. Пользователи Сети через короткий промежуток времени оказались участниками российской соцсети. Владелец Mylistory отметил, что Кадырову получилось одним своим призывом сделать то, что не удавалось десяткам инвесторов долгое время.

Отмечается, что в настоящее время количество пользователей в российской соцсети превысило отметку в сто тысяч.