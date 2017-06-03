Эксперты рассказали, как эффективно пользоваться смартфоном в сильные морозы

Пользоваться смартфонами зимой становится особенно неудобно. Это напрямую вызвано тем, что сенсор плохо реагирует на касания, а пальцы очень мёрзнут. Эксперты назвали 5 способов, которые помогут избавиться от проблемы и пользоваться девайсом при любых погодных условиях.

В слишком низкую температуру воздуха смартфоны сами по себе плохо работают. Это в первую очередь связано с материалом, используемым для создания аккумулятора. Несмотря на то, что литий-ионные стойкие к морозам и жаре, они всё равно начинают разряжаться при очень низких показателях температуры. Для этого эксперты советуют использовать термоустойчивые чехлы и перчатки. С их помощью смартфон всегда может оставаться в рабочем состоянии, а перчатки имеют специальные датчики, тактильные к сенсору.

Представители компании Bitkom анонсировали голосовой помощник, который можно будет применять во время слишком сильных морозов. Кроме того, ассистенты Google или Apple также помогут справиться с этой задачей управления смартфоном. Специалисты советуют использовать и гарнитуру, помогающую управлять девайсом во время физических упражнений или, когда просто заняты руки.