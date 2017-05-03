Lenovo поможет сохранить жизнь окнобольным в Китае

Эксперты компьютерной компании Lenovo намерены помочь медикам повысить уровень выживаемости онкобольных в Китае. Об этом написали в издании South China Morning Post.

Сотрудники подразделения Digital China Holdings обратили внимание на критический уровень смертности от рака и собираются приблизить докторов к решению проблемы. Сейчас в КНР выживают лишь 30% страдающих раком, когда в мире - около 50%. Представители компании считают, что смогу приблизиться к 40% за десяток лет.

В планах электронщиков собрать медицинские записи многих тысяч пациентов, чтобы изучить их с помощью машинного анализа. Исследование на мощных компьютерах позволи выявить закономерности возникновения и развития раковых опухолей, приводящих к смерти китайцев.

Стать партнерами DC Holdings в этом проекте уже согласились Национальный онкологический центр и Китайская академия медицинских наук. Эти организации в тесном сотрудничестве планируют организовать крупнейший центр сбора и обработки данных об онкологических недугах. В таком случае сведения будут поступать из 1200 медицинских учреждений страны.