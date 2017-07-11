Ученые исследовали пути мыслей в мозгу

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли исследовали пути, по которым мысли перемещаются в мозгу, и составили визуальную карту. Результаты работы они воплотили в ролике для Youtube.

Исследования показали, что интенсивное участие в формировании мыслей принимает префронтальная кора - активность в ней наблюдалась в течение всего процесса. Эта зона также отвечает за многозадачность и синхронизацию с другими участками.

Нейробиологи также заметили, что оформление мыслей разной степени сложности занимает разное время и мощность реакции взаимодействия нейронов. Отдельные зоны отвечают за собственные типы информации. Например, височная активизируется при обработке аудиальной и обонятельной, а затылочная - зрительной. Электроэнцефалография демонстрирует тот факт, что сложная мысль требует задействования нескольких мозговых долей.