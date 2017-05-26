Ученые нашли способ продлить срок жизни человека

Ученые нашли новый способ продления жизни человеческого организма. О своем открытии заявили сотрудники Йельского университета.

Исследователи обратили внимание на белок бета-Klotho, который регулирует чувствительность к инсулину. Они утверждают, что целенаправленное повышение показателей активности этого вещества провоцирует более интенсивное восстановление клеток и может существенно отсрочить старение.

Помимо срока жизни, при помощи бета-Klotho можно регулировать процесс расходования энергии. Таким образом человек может быстрее сжигать калории и избавиться от необходимости сидеть на диетах. Разработка препаратов, катализирующих работу белка, поможет пациентам победить тяжелые формы ожирения и диабет второго типа. Дополнительно они сохранят молодость путем ускоренного обновления на клеточном уровне.