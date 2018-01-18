Microsoft наделила искусственный интеллект воображением

Корпорация Microsoft создала уникальный алгоритм, который может нарисовать картину, используя указания и собственное воображение.





Конечно, говоря об искусственном интеллекте, понимать «воображение» буквально не приходится. Однако у Microsoft получилось создать такой тип глубоко обучаемой программы, который может создать изображение и дополнить его своими деталями. Как узнали журналисты «Версия Инфо», алгоритм получил название AttnGAN, в основе которого лежит генеративно-состязательная сеть.





Смысл её функционирования заключается в следующем: две обучаемые модели создают картинку по разным принципам. Первая «рисует», опираясь на заданный текст, а вторая следит за аутентичностью изображения, тем самым совершенствуя весь алгоритм. Кроме того, в ИИ есть присущая человеку черта – внимательность. Например, человек просит машину нарисовать птицу и описывает её. Но он не указывает фон, что берёт на себя «внимательный» алгоритм, используя файлы из памяти.



Пока AttnGAN проходит этапы доработок, поскольку находятся всё новые несовершенства. Но в будущем Microsoft планирует научить программу создавать мультфильмы, используя сценарии как команду.